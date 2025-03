Pix por aproximação já está disponível para pagamentos

Direto da redação

O Pix por aproximação já está funcionando e disponível para clientes de diversas instituições financeiras desde esta sexta-feira (28). A novidade permite pagamentos instantâneos sem a necessidade de ler um QR Code, apenas aproximando o celular de uma maquininha compatível.

Para utilizar o serviço, é necessário vincular a conta a uma carteira digital autorizada pelo Banco Central (BC) e possuir um celular com tecnologia Near-Field Communication (NFC). A maquininha do recebedor também deve estar habilitada para esse tipo de transação.

Como funciona o Pix por aproximação?

1. O cliente solicita o pagamento via Pix.

2. A maquininha exibe o QR Code e transmite os dados via NFC.

3. O cliente aproxima o celular da maquininha.

4. As informações do pagamento aparecem na tela do celular.

5. O cliente confirma e autoriza a transação com senha, biometria ou reconhecimento facial.

Limites e segurança

O valor máximo por transação é de R$ 500.

Não há limite diário, mas o cliente pode personalizá-lo no banco.

Serão respeitados os limites Pix já estabelecidos pela instituição financeira do usuário.

O serviço é gratuito para o pagador.

Nem todos os bancos e carteiras digitais já disponibilizam a funcionalidade. Para saber se a opção está ativa na sua instituição, acesse o aplicativo do seu banco ou carteira digital e verifique a disponibilidade.

A adoção do Pix por aproximação pelos lojistas ainda é opcional. Algumas maquininhas já aceitam essa tecnologia, enquanto outras ainda estão em processo de adaptação. Com essa inovação, o Pix se torna ainda mais ágil e prático para o dia a dia, consolidando-se como uma das formas de pagamento mais eficientes do país.