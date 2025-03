Fim de semana com virada no tempo; Veja previsão

Direto da redação

Os próximos dias serão de variação no tempo, com sol entre muitas nuvens até sábado, mas a chuva deve marcar presença no domingo. Se você tem planos ao ar livre, fique atento para não ser pego de surpresa.

Na sexta-feira (21), o dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. A temperatura varia entre 16°C e 27°C, e não há previsão de chuva.

No sábado (22), o calor aumenta um pouco, com máxima de 28°C, e o tempo segue firme, apesar das nuvens. No entanto, os meteorologistas já alertam para mudanças no domingo.

No domingo (23), o tempo vira, a previsão indica pancadas de chuva à tarde e um fim de noite chuvoso, com 91% de chance de precipitação. Mesmo assim, as temperaturas continuam elevadas, variando entre 18°C e 28°C.