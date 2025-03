Governo Federal inicia cobrança de Auxílio Emergencial recebido indevidamente

Por Geovanna Matos, na redação

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome deu início à cobrança de valores recebidos indevidamente por beneficiários do Auxílio Emergencial, concedido durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021. O auxílio foi criado para apoiar trabalhadores informais, desempregados e famílias de baixa renda durante a crise sanitária.

A identificação de pagamentos irregulares ocorre por meio do sistema VEJAE, disponível no site do ministério para consulta. Quem não se enquadrava nos critérios do benefício, mas recebeu os valores, deverá fazer a devolução.

No dia 6 de março, o governo anunciou o início do processo de restituição, notificando cidadãos identificados com irregularidades. As comunicações estão sendo enviadas por SMS, e-mail e pelo aplicativo Notifica.