Prefeito Engenheiro Daniel traz emenda de R$ 10 milhões para Taboão da Serra

Direto da PMTS

Em visita à Brasília, no último dia 19, o prefeito Engenheiro Daniel participou de importantes reuniões, pleiteando recursos para Taboão da Serra. Entre elas, esteve na Câmara dos Deputados, no gabinete do presidente Hugo Mota, onde se encontrou também com o deputado federal Cezinha de Madureira, responsável por enviar emenda de R$10 milhões para o município.

Esse recurso será utilizado para atender as demandas da Saúde de Taboão da Serra e demais infraestruturas necessárias na cidade. “Fomos recebidos pelo chefe de gabinete adjunto do presidente Lula, junto com o deputado, e tive a oportunidade de agradecer pessoalmente ao Cezinha”, conta. “Esse valor irá nos ajudar muito e com ele vamos conseguir trabalhar nas áreas que mais necessitam de recursos neste momento”, diz o prefeito.

Acompanhado do secretário municipal de Administração, Adelço Bührer Junior, o prefeito também se encontrou com importantes nomes do cenário político do nosso País, como o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e o presidente estadual, Milton Leite, além do prefeito de Teresina (PI), Silvio Mendes, discutindo sobre políticas públicas e melhores ações para o desenvolvimento do município.

Em paralelo a isso, os vereadores Wanderley Bressan e Celso Rodrigo Gallo também participaram de reuniões no Ministério da Saúde, onde pleitearam uma unidade do CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial), que conta com atendimento integral, durante 24h, para atender as necessidades dos munícipes e, portanto, será de extrema importância para Taboão da Serra. Estiveram também no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, discutindo sobre possíveis ações a serem implantadas na cidade nesta área, além do Ministério da Previdência Social, com o ministro Carlos Lupi, para pleitear melhorias na agência do INSS de Taboão da Serra.

Para o Engenheiro Daniel, as reuniões muito proveitosas e de grande valia. “Graças ao bom relacionamento político, somos muito bem recebidos na capital federal e pudemos apresentar os projetos que temos para Taboão da Serra e assim pleitear mais emendas”, comemorou o prefeito.