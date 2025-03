Governo de São Paulo promove mutirão de mamografias no Hospital Pirajussara

Por Geovanna Matos, na Redação

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, está realizando um mutirão de mamografias para ampliar o acesso à prevenção do câncer de mama. A ação disponibilizará 200 exames extras até o fim de março, beneficiando mulheres da região com atendimento gratuito e acessível.

Os exames estão sendo realizados no Hospital Geral de Pirajussara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com 10 vagas adicionais por dia. O agendamento prévio é feito pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp).

Além de oferecer mais exames, a iniciativa reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, incentivando as mulheres a realizarem a mamografia regularmente. A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra também participou da organização da ação, garantindo que a logística atendesse o maior número possível de pacientes.

Com esse mutirão, o Governo de São Paulo reforça seu compromisso com a saúde da mulher, promovendo acesso ao exame essencial para a detecção precoce da doença.