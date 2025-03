Sites mudam promoções para jogos como Mines devido a regulamentação

Da Assessoria

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), determinou a suspensão de bonificações oferecidas por empresas de apostas esportivas no Brasil e proibiu qualquer publicidade direcionada a crianças e adolescentes. A decisão visa evitar o superendividamento e proteger consumidores vulneráveis, como menores de idade. Com a nova regulamentação, plataformas de apostas precisarão reformular suas estratégias de atração e retenção de jogadores, buscando alternativas que estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

A mudança impõe um desafio significativo para casas de apostas, que tradicionalmente utilizam promoções como rodadas grátis, cashback e apostas bônus para incentivar o engajamento dos usuários. No entanto, as bets já vem se adaptando ao novo cenário, investindo em jogos que oferecem mecânicas envolventes sem a necessidade de bonificações externas.

Dentre os jogos mais populares dos cassinos online, os jogos de crash estão em segundo lugar, atrás apenas dos slots. Uma pesquisa de uma das maiores bets do país mostrou que o Aviator liderou os mais jogados de 2024, acompanhado pelo Mines, um crash game inspirado no clássico “Campo Minado” do Windows.

Em Mines, é um jogo de crash onde o jogador deve selecionar quadrados em um tabuleiro de 5×5, revelando estrelas sem acionar minas explosivas. A cada estrela encontrada, multiplicadores aumentam, permitindo saques antes de um erro e a perda da aposta. No entanto, como outros jogos de cassino online, o Mines tem a funcionalidade de aposta automática, que possibilita rodadas consecutivas sem necessidade de ações manuais.

Dados da Bet indicam que Mines representa 2,55% das apostas no cassino da empresa. Embora pareça um número baixo, na realidade não é, pois muitas rodadas se concentram em outros jogos, como o popular Fortune Tiger, conhecido como ‘jogo do tigrinho’.

Com as novas restrições da Senacon, promoções como “Missões Diárias”, que incentivam jogadores a cumprir desafios semanais por rodadas grátis, e cashback seguem as regras estabelecidas.

O setor de apostas online passa por uma fase de transição, com provedoras brasileiras expandindo sua atuação no mercado de slots e reforçando a importância da adaptação para permanecer no país. Diante da proibição dos bônus, operadoras devem investir em inovação para manter a experiência do usuário atrativa e desenvolver novas estratégias para engajar apostadores em jogos como Fortune Tiger, Mines e outros títulos de cassino online, além das apostas esportivas.