Operação Alvorada: Quadrilha de latrocínio tentado em Assis é alvo de mandados em Taboão, Embu e Itapecerica

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil deflagrou a operação “Alvorada” em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, além de São Paulo, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a um latrocínio tentado ocorrido em Assis/SP, em janeiro de 2025.

As investigações indicam que cinco criminosos participaram do crime, invadindo a residência da vítima, identificada como D.N.A.J., que foi baleada no abdômen ao tentar reagir. Durante a abordagem, um dos criminosos também foi atingido acidentalmente por um de seus comparsas. O criminoso baleado, de 20 anos, foi preso em flagrante, enquanto os outros fugiram, levando joias e valores.

A operação envolveu cerca de 100 policiais civis, com o apoio de 25 Guardas Civis Municipais de Embu das Artes, e resultou no cumprimento de sete mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão. Durante a investigação, a Polícia Civil identificou sete integrantes da quadrilha, alguns dos quais têm envolvimento com crimes transnacionais, como tráfico de drogas e roubos.

A polícia também apreendeu celulares, cartões bancários e placas de veículos, que estariam sendo usados para dificultar a identificação da quadrilha.