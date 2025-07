Fim de semana do Arraial da Arena têm Pegada dos Plays, Rei da Cacimbinha, Latitude 10 e Marcos & Belutti

Por Cris Guerra, da PMTS / Foto: Ricardo Vaz-PMTS

As celebrações continuam pela Arena Multiuso e a programação tão aguardada do Arraial da Arena deste fim de semana foi confirmada pela Secretaria de Turismo de Taboão da Serra. Na sexta-feira, 18 de julho, o final de semana já começa animado com a banda Pegada dos Plays. No sábado, 19, a atração será dupla, com Rei da Cacimbinha e Latitude 10 e, no domingo, 20, a dupla Marcos & Belutti sobe aos palcos para encerrar o final de semana em grande estilo.

O Arraial da Arena é o evento junino promovido pela Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Turismo. “Este é o primeiro grande evento da pasta, da gestão do Prefeito Engenheiro Daniel e da vice Erica Franquini, e ficamos felizes com o sucesso que tem sido! Para além de colocar a cidade neste lugar de ser uma opção de programa para o final de semana, também estamos ajudando aqueles que precisam,” comenta o secretário da pasta, Lucas Pereira da Silva.

O secretário se refere em sua fala ao fato de que a entrada solidária do evento, que já arrecadou mais de 25 toneladas de alimento. Os alimentos arrecadados pelo Fundo Social abastecem o Banco de Alimentos da cidade e ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. A recomendação é que os munícipes que pretendem curtir a festa levem 1 kg de alimento não perecível, com a exceção de sal e açúcar e em condições de consumo, como doação.

Na lista de recomendações feitas pela organização do evento destaca-se que é proibida a entrada com bebidas em garrafas e alimentos em geral, copos de plástico, objetos perfuro cortantes (faca, tesoura, canivete e itens semelhantes), armas, fogos de artifício, narguilé, substâncias inflamáveis, latas, copos térmicos, sprays, câmera profissional com lentes destacáveis, coolers, isopores e drones, guarda-chuvas e bastão de selfie, capacetes e cadeiras, skates, bicicletas e veículos motorizados.

As temperaturas baixas durante a noite também são um ponto de atenção para quem pretende curtir os shows, se agasalhar bem é indispensável para que se divirtam de forma confortável. Os ônibus e demais serviços seguem o seu horário de funcionamento habitual.

Serviço:

Arraial da Arena

Até 27 de julho

Sextas, sábados e domingos — A partir das 17h

Local: Arena Multiuso — Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record

Artistas do fim de semana:

18/07 — Pegada dos Plays

19/07 — Rei da Cacimbinha e Latitude 10

20/07 — Marcos e Belutti