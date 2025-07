Polícia prende suspeitos por roubo de carga de botox; carga de R$ 7 milhões foi encontrada em Embu das Artes

Direto da Redação

Quatro pessoas foram presas na terça-feira (15) suspeitas de integrar uma quadrilha, que roubou carga de toxina botulínica, conhecida como botox, avaliada em R$ 7 milhões. O crime aconteceu no início de junho no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e a carga foi encontrada dias depois em Embu das Artes.

As prisões foram realizadas por agentes da 2ª Delegacia da Divecar (Departamento de Investigações sobre Roubos de Cargas), que coordena as investigações.

De acordo com a polícia, o galpão onde a carga foi encontrada era utilizado para armazenar o produto, que permanecia em uma câmara de refrigeração. Dentro do freezer, os policiais localizaram 87 caixas da substância. O proprietário do imóvel foi preso em flagrante por receptação qualificada. Ele alegou que a carga foi deixada no local por indivíduos desconhecidos.

A partir das informações obtidas na primeira prisão, os investigadores conseguiram avançar nas diligências e prender outros três suspeitos de participação direta no roubo.

A operação também cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. Durante as ações, foram apreendidos aparelhos celulares e um veículo que teria sido utilizado no ataque ao aeroporto. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.