Secretaria de Educação de SP abre processo seletivo para professores do Ensino Médio Técnico em Taboão e Embu

Por Geovanna Matos, na Redação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu, nesta quinta-feira (17), as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa formar cadastro de professores para os cursos técnicos do Ensino Médio para 2026. Há oportunidades nas 91 diretorias regionais de ensino, incluindo a diretoria de ensino de Taboão da Serra, que abrange as cidades de Taboão da Serra e Embu das Artes.

Podem participar profissionais com formação em licenciatura, bacharelado ou curso superior de tecnologia. Também serão aceitos especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme as regras da Deliberação CEE nº 207/2022. O contrato será por tempo determinado e o salário é de R$ 5.565 para jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de carga proporcional.

As vagas contemplam seis eixos tecnológicos: gestão e negócios, saúde, tecnologia da informação, recursos naturais, turismo e hospitalidade, além de controle e processos industriais. Os cursos técnicos estão previstos para serem oferecidos pela rede estadual, com foco em preparar os jovens para o mercado de trabalho e ampliar as opções de formação no Ensino Médio.

O processo seletivo inclui quatro etapas: prova objetiva (com 30 questões), discursiva (1 questão), prática (envio de vídeo simulando aula) e avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas acontecem em 28 de setembro, enquanto os vídeos da prova prática deverão ser enviados entre os dias 18 de agosto e 15 de setembro. O candidato poderá escolher até duas diretorias regionais para fins de contratação, além de um ou dois eixos de prova, desde que os horários não coincidam.

As inscrições devem ser feitas até 11 de agosto, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25, onde também está disponível o edital completo. A taxa de inscrição é de R$ 49. Candidatos pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e estrangeiros com residência legal no país poderão concorrer por meio de ações afirmativas.