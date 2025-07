Viação Pirajuçara abre vagas para motoristas e mecânicos em Embu das Artes e região

Direto da redação

A Viação Pirajuçara/Fervima, que atua no transporte coletivo em Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco e São Paulo, está com processo seletivo aberto para motoristas, mecânicos e mecânicos socorristas. As vagas são destinadas a profissionais com experiência e que residam nas proximidades.

Para motoristas, é necessário ter CNH nas categorias D ou E e morar em local com fácil acesso a Embu das Artes. Mecânicos e mecânicos socorristas devem ter experiência com veículos pesados e disponibilidade para trabalhar em turnos.

Os interessados podem enviar currículo por e-mail, entregar presencialmente na garagem da empresa em Embu das Artes ou enviar via WhatsApp.

Benefícios oferecidos:

Vale-refeição (VR)

Cesta básica

Convênio médico gratuito

Transporte gratuito com crachá da empresa

Como se candidatar: