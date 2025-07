Semana será sem chuva em Taboão da Serra, com mínima de 11°C e máxima de 25°C

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra entre os dias 21 e 25 de julho indica uma semana estável, sem chance de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 11°C e a máxima de 25°C, com predomínio de muitas nuvens e alguns períodos de sol.

Segundo o Climatempo, as madrugadas devem ser mais frias no início da semana, com aumento gradual das temperaturas ao longo dos dias. A umidade do ar permanece elevada, com índices acima de 90% nas manhãs e noites.

Confira a previsão detalhada:

Segunda-feira (21): muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.

Terça-feira (22): manhã com nuvens e tarde ensolarada. Mínima de 12°C e máxima de 25°C.

Quarta-feira (23): céu nublado na maior parte do dia. Mínima de 11°C e máxima de 19°C.

Quinta-feira (24): sol com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. Mínima de 13°C e máxima de 17°C.

Sexta-feira (25): tempo segue nublado, com variação de nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 21°C.

Não há previsão de chuva para nenhum dos dias.