Itapecerica da Serra realiza Mega Feirão de Empregos com mais de 1.100 vagas nesta terça-feira (22)

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira, 22 de julho, o município de Itapecerica da Serra recebe um Feirão de Empregos com mais de 1.100 vagas cadastradas. A ação acontece a partir das 9h no Ginásio Poliesportivo Mário Covas, localizado na Rua Monteiro Lobato, s/nº, Jardim Jacira.

O evento é aberto ao público e reúne empresas de diversos segmentos com oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Há vagas para nível fundamental, médio e técnico, além de cargos para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as funções disponíveis estão:

– Operador de telemarketing

– Auxiliar de limpeza

– Atendente

– Churrasqueiro

– Garçom

– Operador de máquinas

– Motorista

– Promotor de vendas

– Auxiliar de produção

– Técnico de refrigeração

– Assistente administrativo, entre outras.

Empresas como Sercom, Assaí Atacadista, Zafer RH, Forte Segurança, RD Saúde, McDonald’s, União Transportes e outras já confirmaram participação. Durante o feirão, candidatos poderão participar de entrevistas e dar início ao processo seletivo.

Para se candidatar, é necessário levar documento com foto e currículo impresso. Não é preciso agendamento prévio.

O feirão é organizado em parceria entre a empresa Weba Sore e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapecerica da Serra.