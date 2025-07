Caso de Polícia: Desaparecida e com suspeita de morte em Taboão, mulher é encontrada “vivinha” em Minas Gerais

Direto da Redação

Uma mulher de Taboão da Serra, dada como desaparecida e com suspeita de morte, é encontrada tendo uma vida normal pela Polícia Civil de Minas Gerais na cidade de Teófilo Otoni, que fica a 1000 km do município taboanense. O carro foi noticiado pelo Balanço Geral da TV Leste, afiliada da Record.

De acordo com a delegada Mariana Ceolin, a ‘desaparecida’ apareceu na delegacia junto com um homem, intimado a prestar esclarecimentos à Polícia.

“Essa semana recebemos uma carta precatória vindo da Polícia de São Paulo, da delegacia de Taboão da Serra, solicitando que a gente intimasse e ouvisse um homem, que seria suspeito de ter sido a pessoa que teria tido contato pela última vez com essa mulher. Ele teria habilitado um chip no aparelho celular da vítima, e tudo levava a crer que ele estaria envolvido no desaparecimento ou até mesmo na morte da mulher e escondido o cadáver”, diz Mariana.

“Mas para nossa surpresa, esse homem compareceu na delegacia trazendo a mulher, que supostamente estaria morta. Vamos ouvir os dois. [Mas] Aparentemente ela teria saído de São Paulo por problemas e questões financeiras com o ex-marido e está aqui agora com esse homem, sendo cuidadora da genitora deste homem”, completou.

O nome da mulher e a data do desaparecimento não foram divulgados. Com a informação, o caso deve ser arquivado em Taboão da Serra.