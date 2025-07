Fiscalização em transporte escolar é retomada pelo Detran-SP em todo o estado de São Paulo

Direto da redação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) intensificou a fiscalização em veículos de transporte escolar em todo o estado, incluindo a região de Taboão da Serra. A expectativa é vistoriar até dezembro mais de 6 mil vans escolares para garantir a segurança dos estudantes e o cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As ações fazem parte da Operação Transporte Escolar Seguro (OTES), que retornou neste semestre após período dedicado à orientação e conscientização. Só neste mês, 199 veículos foram fiscalizados, resultando em 129 autuações por irregularidades, como falta de autorização para transporte escolar, documentação irregular e problemas na conservação dos veículos.

Durante as abordagens, os fiscais verificam itens essenciais, como pneus, freios, tacógrafo, extintor, cintos de segurança, lanternas e adesivos obrigatórios. Além disso, conferem a documentação do veículo e do condutor, que deve possuir CNH nas categorias D ou E, curso de transporte escolar válido e exame toxicológico em dia.

Com as férias escolares, muitos motoristas aproveitam para atualizar as autorizações exigidas pelo Detran-SP. A vistoria semestral deve ser realizada em Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), distribuídas pelo estado. O pedido de autorização e o pagamento da taxa são feitos online pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Na região de Taboão da Serra, as fiscalizações também são intensificadas com o retorno das aulas previsto para agosto. Motoristas flagrados em situação irregular podem ser multados, ter o veículo removido e até sofrer suspensão ou cassação da CNH, conforme a gravidade da infração.

Para mais informações, consulte o site oficial do Detran-SP e confira o passo a passo para regularizar o transporte escolar no SEI Detran-SP.