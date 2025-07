Missa de sétimo dia do policial Rafael Moura acontece nesta terça-feira (22) no Santuário Santa Terezinha

Direto da redação

A missa de sétimo dia do policial civil Rafael Moura da Silva, de 38 anos, acontece nesta terça-feira, 22 de julho, às 19h, no Santuário Santa Terezinha, em Taboão da Serra. A celebração é aberta ao público e será realizada na Rua Santa Luzia, nº 795, no Jardim Maria Rosa.

Rafael foi baleado no dia 11 de julho, durante uma operação da Polícia Civil no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Ele integrava a equipe do Cerco (Corpo de Repressão Especial ao Crime Organizado) e foi atingido por tiros disparados por agentes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Polícia Militar. O caso segue sob investigação, e dois policiais militares foram afastados das funções por decisão da Justiça.

O investigador chegou a ser socorrido ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado por cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento ocorreu na última quinta-feira (17), no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.

Com 11 anos de carreira na Polícia Civil, Rafael era lotado no Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).