PM prende homem por agredir namorada e ameaçar com faca em Taboão da Serra

Direto da redação

Na noite de segunda-feira (21), um homem foi preso após agredir e ameaçar a namorada com uma faca, na Rua Lauro da Silva, no Parque Marabá, em Taboão da Serra. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos de socorro da vítima.

De acordo com a PM, o agressor, que estava embriagado, desferiu socos contra a companheira e fez ameaças com uma faca. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima bastante abalada e deram voz de prisão ao suspeito com base na Lei Maria da Penha.

Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão e foi necessário o uso de algemas e de força moderada para contê-lo. A vítima foi encaminhada ao pronto socorro, enquanto o agressor foi levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.