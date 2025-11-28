Fim de semana em Taboão da Serra terá máxima de até 30°C e sem previsão de chuva

Por Samara Matos, na redação

O tempo deve permanecer estável em Taboão da Serra ao longo do fim de semana. A previsão indica dias de sol com variação de nuvens e temperaturas que ficam entre 15°C e 30°C, sem expectativa de chuva entre sexta-feira (28) e domingo (30).

Nesta sexta-feira (28), o dia começa com névoa e temperaturas mais baixas. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com máxima de 27°C. À noite, o céu fica com poucas nuvens e a chance de chuva é zero.

No sábado (29), o sol volta a predominar, com poucas nuvens. Os termômetros variam de 16°C a 28°C, e apesar da umidade alta pela manhã, o clima deve ser agradável durante a tarde e a noite.

No domingo (30), a madrugada e a manhã podem ter nevoeiro, mas o sol aparece e esquenta. A máxima prevista é de 30°C, com aumento de nuvens no fim da tarde. Mesmo assim, não há previsão de chuva.

Com vento fraco e umidade elevada nos três dias, a sensação nas primeiras horas do dia será mais fria, enquanto as tardes tendem a ser quentes — clima ideal para quem planeja lazer ao ar livre