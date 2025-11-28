Inscrição para comércio temporário no Natal Iluminado de Taboão termina nesta sexta-feira (28)

Da PMTS

Nesta nesta sexta-feira (28) encerra as inscrições no Chamamento Público para a seleção de pessoas interessadas na comercialização temporária de produtos e alimentos durante o Natal Iluminado de Taboão da Serra.

Foram disponibilizadas 28 vagas, sendo 21 destas para comercialização de alimentos (pipoca, milho, doces, cachorro-quente, lanches de chapa, sorvetes e similares) e 7 para brinquedos. O edital contempla para alimentação apenas carrinhos, não sendo aptas para participação barracas ou similares.

Para se candidatar é necessário enviar o formulário de inscrição, disponibilizado em www.ts.sp.gov.br pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas (SECEI), preenchido corretamente, RG, CPF, Cadastro de Contribuinte Municipal (CCM), comprovante de residência de no máximo 3 meses de emissão em nome do candidato. Os documentos devem ser enviados por e-mail para smlics@ts.sp.gov.br, até as 23h59 da sexta-feira (28).

“O Natal Iluminado é muito mais que uma celebração: ele movimenta a cidade, atrai público e gera oportunidades reais para o comércio local. Com o chamamento público, ampliamos e organizamos a participação dos empreendedores, fortalecendo a economia criativa e garantindo que o evento continue impulsionando a renda e valorizando quem trabalha em Taboão da Serra”, explica Maestro Edison Ferreira, secretário de Cultura, Economia e Indústria Criativas (SECEI).

Caso o número de inscrições válidas e homologadas seja superior ao número de vagas, o critério de seleção será por ordem cronológica de inscrição. A relação de expositores selecionados, tanto titulares quanto cadastro de reserva, divulgados no dia 1 de dezembro, no site da prefeitura.

Os convocados terão até o dia 2 de dezembro para pagar a taxa de cessão de uso de espaço que, para os carrinhos será de R$ 1.000,00 e para os ambulantes, de brinquedos e algodão-doce, R$ 800,00. O comprovante também deverá ser enviado para o mesmo endereço de e-mail da inscrição.

Após a comprovação do pagamento pela Secretaria da Fazenda, os comerciantes deverão comparecer à SECEI, na Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo, para retirar a licença de funcionamento e credencial de autorização no dia 4 de dezembro, entre as 9h às 16h.

Os expositores com carrinho terão sua área de comercialização determinada pela prefeitura, não sendo permitido o caráter itinerante no local do evento. É terminantemente proibida a comercialização de quaisquer tipos de bebida acondicionadas em garrafas de vidro e brinquedos que emulem qualquer armamento, como facas, espadas ou armas de plástico.

É importante que os interessados em se inscrever leiam o edital completo para informações mais detalhadas, disponibilizado no site da prefeitura em: https://www.ts.sp.gov.br/portal/editais/0/5/592/.