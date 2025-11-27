ROMUCAM prende homem com 12 alianças roubadas

Direto da redação

Nesta quinta-feira (27), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu um homem suspeito de praticar diversos roubos na região do Campo Limpo e São Luís, na zona sul da capital.

De acordo com informações da corporação, o suspeito foi identificado pelo sistema de monitoramento ao entrar no município. As equipes localizaram o veículo e realizaram a abordagem na Rua Júlio Fernandes, no Jardim Leme.

Com ele, os agentes recuperaram uma motocicleta roubada e 12 alianças, que teriam sido levadas de vítimas durante os assaltos.

O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o suspeito permanece detido à disposição da Justiça.