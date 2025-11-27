Luto no Jornalismo Regional: Morre Mário Aparecido, da Folha do Pirajuçara

Direto da Redação

Morreu na tarde desta quinta-feira (27), aos 64 anos, o jornalista e professor Mário Aparecido de Souza, criador do jornal Folha do Pirajuçara, criado em 1999. Esposo, pai, avô e referência em jornalismo regional, Mário teve um infarto.

Mário Aparecido perdeu a visão em 2006, mas não perdeu a sensibilidade de ‘enxergar’ e relatar os problemas das cidades do Conisud. Ele também fazia semanalmente a “Coluna do Pombo”, onde contava – e provocava – os bastidores da política.

Nos últimos anos, porém, sua saúde foi se debilitando em decorrência da diabetes. Ele também tinha problemas no coração e já havia sido operado.

O Taboão em Foco, em nome de toda sua equipe, deixa um cordial abraço a toda família e reconhece a influência positiva no jornalismo regional.