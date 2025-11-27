“Natal Iluminado” será inaugurado dia 5 de dezembro, anuncia prefeito Engenheiro Daniel

Por Samara Matos, no Jardim Helena

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, anunciou que a inauguração do “Natal Iluminado” será realizada no dia 5 de dezembro, às 19h, na Praça Nicola Vivilechio, no centro da cidade.

Durante entrevista nesta quarta-feira (27), ele comentou sobre os preparativos no local e reforçou que as equipes estão trabalhando intensamente para garantir que tudo esteja pronto a tempo da abertura do evento natalino.

“Saindo daqui da Câmara Municipal, vou passar na praça. O pessoal deve estar trabalhando, deve trabalhar lá a madrugada toda, já começou a fazer a instalação”, afirmou o prefeito.

O Prefeito destacou que a iniciativa representa um marco para o município e convidou os moradores para participarem do evento de abertura.

“Se Deus quiser, dia 5 de dezembro, sexta-feira, 19h. Já convido todas as pessoas que acompanham vocês, que estão assistindo e que vão assistir essa entrevista, para que possam estar presentes conosco”, declarou.

A Praça Nicola Vivilechio passa por obras de revitalização, e, por isso, as equipes seguem em ritmo acelerado para conciliar a intervenção com a montagem da decoração do Natal Iluminado, que tradicionalmente atrai grande público ao centro da cidade.