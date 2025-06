Fim de semana em Taboão da Serra terá sol entre nuvens e alerta de ventos fortes no domingo

Direto da redação

A previsão do tempo para este fim de semana em Taboão da Serra indica tempo firme, com sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva. No entanto, a população deve ficar atenta ao alerta de ventos fortes no domingo (29), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No sábado (28), os termômetros devem variar entre 18°C e 27°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A umidade do ar permanece alta, entre 65% e 100%.

Já no domingo (29), o clima continua estável, com mínima de 15°C e máxima de 26°C, mas com alerta amarelo de vendaval, com rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, que podem provocar queda de galhos e transtornos em áreas abertas.

A Defesa Civil orienta os moradores a evitar estacionar veículos sob árvores, retirar objetos soltos de varandas e quintais, e não se abrigar embaixo de árvores durante rajadas de vento.

Mesmo com o tempo nublado, as temperaturas devem se manter agradáveis durante o dia, favorecendo passeios ao ar livre.