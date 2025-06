Câmara aprova criação do Programa “Cultura nos Bairros” para democratizar o acesso à arte e fortalecer a cultura local

Da CMTS

Na sessão legislativa de terça-feira, dia 24, a Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou o Projeto de Lei nº 097/2025, de autoria do vereador Nezito, que institui o Programa “Cultura nos Bairros”. A proposta tem como objetivo descentralizar as ações culturais do município, ampliando o acesso da população, especialmente em áreas periféricas, às manifestações artísticas e culturais.

O programa prevê a transformação de praças e parques públicos em Áreas de Especial Interesse Cultural. Esses espaços poderão ser utilizados para eventos culturais gratuitos e de fácil acesso, como apresentações musicais, espetáculos teatrais, feiras de artesanato, oficinas, rodas de conversa e outras expressões da cultura popular. A prioridade será dada à valorização dos artistas e produtores culturais locais.

“O Cultura nos Bairros é uma política pública que busca democratizar o acesso à cultura, gerar oportunidades e fortalecer a identidade da nossa cidade por meio da ocupação criativa dos espaços públicos”, afirma o vereador Nezito.

Além das Secretarias de Cultura e de Turismo, que ficarão responsáveis pela coordenação e monitoramento do projeto, a Prefeitura de Taboão da Serra poderá realizar parcerias com entidades da sociedade civil, associações de bairro, coletivos culturais e instituições públicas e privadas.

O projeto de lei aprovado segue para sanção do prefeito Engenheiro Daniel.