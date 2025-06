Projeto de lei aprovado amplia estrutura das tradicionais quermesses do Jd. Record e Jd. Saporito em Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, na sessão da última terça-feira, dia 24, o Projeto de Lei nº 098/2025, de autoria do vereador Enfermeiro Rodney, que amplia e regulamenta aspectos importantes das tradicionais quermesses do Jardim Novo Record e Jardim Saporito. As festividades, que já fazem parte do calendário cultural do município nos meses de junho, julho, agosto e setembro, ganharão novos contornos sociais e de segurança a partir das mudanças propostas.

Entre as principais novidades está a realização de um evento especial voltado para as crianças no último dia das quermesses, geralmente aos domingos. “Será uma tarde dedicada às crianças, com brinquedos infláveis, cachorro-quente, refrigerante e até sorteio de bicicletas”, destacou Enfermeiro Rodney.

Outra medida importante do projeto é a proibição do uso de máquinas de CO₂, emissores de chama e fogos para efeitos especiais durante os shows. “Nossa preocupação é com a segurança da população, especialmente de crianças e idosos que frequentam esses eventos em grande número”, afirmou o parlamentar.

O texto aprovado também prevê que a Guarda Civil Municipal seja responsável pela segurança do evento e que a Polícia Militar seja comunicada previamente sobre a realização das festas. Além disso, shows com bandas ou cantores poderão, excepcionalmente, ocorrer até 1h da manhã — nos demais dias, será respeitado o horário já previsto na legislação municipal.

O vereador também incluiu no projeto uma medida de cunho social: os comerciantes que montarem barracas nas festas deverão doar, obrigatoriamente, uma cesta básica de grande porte, que será encaminhada a famílias carentes da região. “Também solicitamos a doação de refrigerantes para que possamos garantir o lanche da festa das crianças. A ideia é que a solidariedade caminhe lado a lado com a celebração”, completou.

O projeto segue para a sanção do Poder Executivo