Câmara aprova projeto “Verde Legal”, que incentiva educação ambiental nas escolas de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na terça-feira, dia 24, o Projeto de Lei nº 090/2025, de autoria do vereador Donizete, que cria na cidade o Programa Verde Legal. A iniciativa busca promover a educação ambiental entre os alunos da rede pública municipal, com ações voltadas à preservação do meio ambiente e ao cultivo de mudas, plantas e hortaliças nas escolas.

Segundo o parlamentar, o projeto vai muito além do plantio de árvores. “Queremos despertar nos nossos jovens a consciência ambiental e o respeito à natureza. Esse programa une educação, sustentabilidade e cidadania”, afirmou Donizete.

O Verde Legal prevê atividades práticas e pedagógicas como o cultivo de mudas de árvores frutíferas, plantas ornamentais, hortaliças e ervas medicinais. As ações também envolvem eventos culturais em datas comemorativas, como o Dia da Árvore, com apresentações artísticas e atividades de leitura e conscientização.

As escolas da rede pública terão prioridade nas ações de plantio, que deverão ser realizadas com apoio técnico e sob a supervisão de profissionais da área ambiental. Além disso, a Prefeitura será responsável por fornecer mudas, sementes, adubos e os equipamentos necessários para a execução do programa.

O vereador também destacou que o projeto abre possibilidade de parcerias com entidades públicas, privadas e organizações não governamentais. “Essa é uma política de transformação. A educação ambiental precisa ser vivida no cotidiano da escola e, com esse projeto, conseguimos envolver toda a comunidade escolar”, completou.

A proposta agora segue para sanção do prefeito Engenheiro Daniel.