Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica estão entre as cidades mais afetadas por furto de cabos, aponta levantamento da Enel

Por Samara Matos, na redação

Um levantamento da Enel Distribuição São Paulo revelou que mais de 2.500 furtos de cabos foram registrados entre janeiro e maio deste ano na Grande São Paulo. Embora o número represente uma queda de 41% em relação ao mesmo período de 2024, o crime segue causando prejuízos e apagões em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

Em Taboão, o caso mais recente aconteceu no Parque Pinheiros, onde a EMEB Jurema ficou dias sem energia elétrica após o furto de cabos. As aulas foram prejudicadas e pais relataram transtornos com a falta de luz. “A escola ficou no escuro, e a gente não tinha nem previsão de quando voltaria”, contou uma mãe de aluno.

Em Embu das Artes e Itapecerica da Serra, os apagões afetam não só residências, mas também comércios e unidades de saúde. O furto desses cabos não só compromete a rede elétrica, como também representa risco à vida dos criminosos e da população, além de afetar serviços essenciais. Em alguns casos, hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais ficam sem luz por horas devido à interrupção causada pelos roubos.

A Enel informou que, nos últimos anos, a queda no número de casos está ligada justamente a ações preventivas. Em 2023, mais de 18 mil clientes foram afetados entre janeiro e maio. Em 2024, foram 17.222. Já neste ano, até maio, o número caiu para 9.717.

Para tentar coibir os crimes, a concessionária substituiu tampas de ferro por tampas de concreto na rede subterrânea — mais pesadas e difíceis de remover —, além de instalar sensores e alarmes para detectar ações suspeitas. A medida teria ajudado a reduzir os furtos, segundo a empresa.

O furto de cabos é crime previsto no Código Penal, com pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. A orientação da Enel é que qualquer movimentação suspeita próxima à rede elétrica seja denunciada imediatamente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, diretamente à polícia ou à própria concessionária.