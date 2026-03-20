Fim de semana em Taboão da Serra terá sol entre nuvens e máxima de 29°C

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será de tempo mais estável com predomínio de sol e poucas chances de chuva, após a instabilidade prevista para sexta-feira.

Na sexta-feira (20), a previsão indica sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu permanece nublado sem novas precipitações. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C, com sensação térmica de 19°C a 21°C e umidade do ar elevada.

No sábado (21), o dia será de sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. A mínima será de 19°C e a máxima de 29°C. Durante a noite, o céu ficará com poucas nuvens.

No domingo (22), o clima permanece estável com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C e à noite o céu terá poucas nuvens, sem risco de chuva.

O fim de semana promete condições favoráveis para atividades ao ar livre e momentos em família, com clima agradável em toda a cidade.