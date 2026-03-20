Vereadores aprovam nomes das homenageadas com a “Medalha Laurita Ortega Mari”; sessão solene acontece no dia 25 de março

Da CMTS

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira, dia 17, os nomes das 26 mulheres que serão homenageadas com a “Medalha Laurita Ortega Mari” durante sessão solene no dia 25 de março. A cerimônia acontece no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra e é aberta ao público, além de ser transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no Youtube.

O presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, vereador Carlinhos do Leme, destacou a importância da Medalha Laurita Ortega Mari como um reconhecimento à atuação das mulheres na construção da cidade.

“A Medalha Laurita Ortega Mari é uma das homenagens mais significativas do nosso Legislativo, porque ela valoriza mulheres que fazem a diferença no dia a dia da nossa cidade. São histórias de dedicação, de superação e de compromisso com a população de Taboão da Serra”, afirmou.

Carlinhos também ressaltou o simbolismo da honraria, que leva o nome da primeira prefeita do município. “Levar o nome da Laurita Ortega Mari, que foi uma mulher pioneira e de grande importância para a nossa história, torna essa homenagem ainda mais especial. É uma forma de manter viva essa referência de liderança feminina e inspirar novas gerações”, disse.

A Medalha Laurita Ortega Mari foi criada oficialmente por lei em 2017, mas a honraria é entregue pelos vereadores desde 2011.

Confira a lista com todas as mulheres homenageadas:

Vereador Anderson Nóbrega: Eliana Bendini Lantyer e Isabella da Cruz Lima

Vereador Carlinhos do Leme: Michele Uchôa Schwartz e Tabata Silva de Farias

Vereador Celso Gallo: Derci da Silva Souza e Gleides Sodré Almazan

Vereador Donizete: Rosa Taeco Ueda da Silva e Camila Pendloski Gomes Vilela

Vereador Didio Conceição: Maria Helena de F. Faria e Aparecida M. Lima da Silva

Vereadora Joice Silva: Simone Tararan de L. Mota e Silvia Vanessa Tararan de Lima

Vereador Nezito: Valdinha T. de Vasconcelos e Maria da Penha F. Bahu

Vereadora Professora Najara Costa: Ana Paula Rocha e Mãe Ana de Ogum (in memoriam)

Vereador Enfermeiro Rodney: Rayla de Almeida e Maria Edina de L. Nascimento

Vereador Dr. Ronaldo Onishi: Vânia Araújo e Lourdes de Oliveira

Vereador Sandro Ayres: Marli G. dos Santos Maciel e Raimunda N. de J. da Silva (Maria)

Vereadora Thamires de Cássia: Dra. Bianca Bononi e Dra. Xiomara L. Nuevo

Vereador Wanderley Bressan: Maria Socorro de Oliveira e Jurema Dantas de Oliveira