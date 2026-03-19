Prefeitura de Embu das Artes abre seleção para Residência Jurídica com bolsa de R$ 2,8 mil

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para o Programa de Residência Jurídica, oferecendo três vagas para profissionais formados em Direito há até cinco anos. A bolsa-auxílio é de R$ 2.800 para jornada de 30 horas semanais, e o prazo de inscrição segue até o dia 6 de abril.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da INEPAM, entre às 10h do dia 18 de março e às 16h do dia 6 de abril. A taxa de participação é de R$ 75,92.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e análise de títulos, apenas classificatória. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de abril, no próprio município. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações sobre requisitos, conteúdo programático e documentação necessária estão disponíveis no edital completo.

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