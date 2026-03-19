De Taboão da Serra para o mundo: hospital Bob ganha destaque internacional no jornal britânico The Times

Por Samara Matos, na redação

A história que nasceu em Taboão da Serra e emocionou moradores da cidade ganhou repercussão internacional. O hospital veterinário Bob, ligado à Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV), foi destaque em reportagem do tradicional jornal britânico The Times.

O reconhecimento ultrapassou as fronteiras do município ao inspirar a criação da chamada “Lei do Bob”, no estado de São Paulo de autoria do Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega. A legislação autoriza o sepultamento de animais de estimação junto aos seus tutores em jazigos familiares, desde que respeitadas as normas sanitárias, reconhecendo oficialmente o vínculo afetivo entre humanos e pets.

Na publicação, o The Times compara a história de Bob a outros casos emblemáticos de lealdade animal ao redor do mundo, destacando a força simbólica do cão de Taboão da Serra e sua contribuição para uma mudança cultural e legal.

Para a SPMV, que nomeou um de seus hospitais em homenagem ao animal, o reconhecimento internacional reforça a importância da cidade nesse contexto. O hospital Bob se tornou símbolo do respeito à vida animal e da valorização dos laços entre tutores e seus companheiros.

A repercussão internacional coloca Taboão da Serra em evidência, mostrando que histórias locais podem ganhar o mundo e inspirar transformações significativas na sociedade.

Entenda a história

Bob, conhecido como “Bob Coveiro”, ficou marcado por sua lealdade. Após a morte de seu tutor, o cão passou a frequentar diariamente o cemitério onde ele foi enterrado, permanecendo no local por cerca de dez anos.

Durante esse período, o animal também acompanhava velórios e cortejos fúnebres, tornando-se uma presença constante e acolhedora para famílias em momentos de despedida.

Com o tempo, Bob foi adotado pelos funcionários do cemitério, que passaram a cuidar dele. Sua história ganhou grande repercussão na cidade e conquistou o carinho da população.

Após sua morte, em 25 de outubro de 2021, vítima de atropelamento, o cachorro recebeu diversas homenagens, com flores e lembranças deixadas por moradores — consolidando seu legado como símbolo de lealdade, empatia e amor pelos animais.