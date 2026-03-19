Taboão da Serra recebe óculos inteligentes para ampliar inclusão de alunos com deficiência visual

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Educação de Taboão da Serra recebeu dois óculos inteligentes que transformam textos e imagens em áudio em tempo real, ampliando o acesso à leitura e fortalecendo a inclusão de alunos com deficiência visual na rede municipal de ensino.

Os dispositivos, do modelo OrCam MyEye, foram repassados pela Secretaria Municipal de Cultura, Economia e Indústria Criativas no dia 6 de março, durante reunião realizada no Centro de Formação Tula Pilar com diretores das escolas municipais. A ação contou com a presença dos secretários Maestro Edison Ferreira (Cultura), Luciano Corrêa (Educação) e André Egydio (Tecnologia e Inovação).

Adquiridos com recursos de emenda impositiva do então vereador Dr. André Egydio, os equipamentos estavam anteriormente disponíveis na biblioteca municipal. Com a transferência, passam a ser utilizados pela Secretaria de Educação, com foco no atendimento aos alunos do Centro de Inclusão e Apoio ao Deficiente Visual (CIADEV), instalado na EMEB Prof. Francisco Ferreira Paes, no Jardim Mituzi.

Com tecnologia israelense, os óculos contam com uma câmera inteligente capaz de reconhecer textos e imagens e convertê-los em áudio instantaneamente. A ferramenta permite a leitura de livros, documentos, cédulas e moedas, com suporte para português, inglês e espanhol.

De acordo com o secretário de Tecnologia e Inovação, André Egydio, a mudança garante maior efetividade no uso dos equipamentos. “Agora a Secretaria de Educação poderá utilizar os óculos de forma mais ampla, beneficiando diretamente os alunos que necessitam desse recurso”, afirmou.

O secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, destacou que a iniciativa amplia o alcance da tecnologia. “Os óculos passam a chegar diretamente a quem mais precisa, fortalecendo o acesso à leitura e à inclusão”, disse.

Já o secretário de Educação, Luciano Corrêa, ressaltou que a ação reforça as políticas públicas de equidade no município. “A tecnologia é uma aliada fundamental no processo de aprendizagem e contribui para o desenvolvimento e autonomia dos nossos estudantes”, concluiu.