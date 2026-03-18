Família acusa maternidade do PS do Antena de negligência por morte de recém-nascida; Prefeitura investiga o caso

Direto da redação

A morte de uma recém-nascida após complicações no parto na maternidade do Pronto Socorro do Antena causa revolta de familiares e amigos, que acusam a maternidade de negligência e violência obstétrica. A pequena Maria Cecília foi enterrada nesta quarta-feira (18) no Cemitério da Saudade.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, a gestante tinha previsão de parto para o dia 5 de março. Porém, o parto de fato aconteceu apenas no dia 15 e a equipe médica recusou a realização de uma cesariana, mesmo – segundo familiares – com sinais de que o parto normal não evoluiu com segurança. Ela morreu dois dias após o nascimento, nesta terça (17).

As denúncias também apontam que a mãe foi alvo de falas ofensivas durante o atendimento. Após o parto, a bebê apresentou complicações. Segundo os relatos, houve demora para identificar a baixa saturação e a transferência para outra unidade ocorreu de forma tardia.

“Exigimos providências imediatas do Prefeito de Taboão da Serra e do Secretário Municipal de Saúde. É dever do poder público garantir atendimento digno, humano e seguro para todas as mulheres. Queremos respostas, investigação rigorosa e responsabilização de todos os envolvidos”, postou familiares.

Assim que tomou ciência do caso, o prefeito Engenheiro Daniel se solidarizou com a família e prometeu investigar o caso. “Pode ter certeza que abriremos todas as linhas de investigação possíveis e, se houver negligência, todos os responsáveis serão responsabilizados conforme a lei”, postou Daniel.

A Prefeitura de Taboão da Serra também se manifestou através de Nota Oficial. Confira na Íntegra.

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, informa que já foi determinada à administração do Hospital e Maternidade Municipal (Antena) a imediata apuração dos fatos relacionados ao caso.

Também já foi iniciado o levantamento de informações e documentos, bem como a análise da conduta de todos os profissionais envolvidos, para que as responsabilidades sejam apuradas com o devido rigor.

Sendo constatadas irregularidades, serão adotadas todas as medidas cabíveis na forma da lei, inclusive com a instauração de processo administrativo, sem prejuízo de quaisquer outros desdobramentos que se fizerem necessários.

Reforçamos que a administração municipal está agindo com seriedade, responsabilidade e prudência.

Neste momento, não é possível emitir manifestação sobre o conteúdo técnico do caso antes da conclusão da apuração, em respeito aos limites legais, ao devido processo e à proteção das informações envolvidas.

A Prefeitura seguirá acompanhando o caso de perto e estará pronta para prestar os esclarecimentos necessários dentro dos limites legais.

A família informou que já iniciou medidas legais, incluindo denúncia ao Conselho Regional de Medicina (CRM) e abertura de processo judicial. O caso segue sob apuração.