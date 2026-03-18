Uber amplia funcionalidade para usuárias escolher viagens com motoristas mulheres

Direto da Redação, com informações da Uber

A Uber anunciou, no dia 9 de março de 2026, a ampliação da funcionalidade “Uber Mulher” no Brasil, recurso que permitirá às usuárias solicitarem viagens com motoristas mulheres. A novidade, que vinha sendo testada em sete cidades, começa a ser disponibilizada de forma gradual em 13 capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá. Ainda não há informações sobre ampliação para cidades de região, como Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

A funcionalidade chega com três modalidades distintas. A primeira é o “Reserve Uber Mulher”, que permite o agendamento de corridas com antecedência mínima de 30 minutos por meio do serviço Uber Reserve. Já a opção “Preferência das Mulheres” pode ser ativada nas configurações do aplicativo, priorizando motoristas mulheres em viagens do tipo UberX — embora não haja garantia, já que a disponibilidade depende da quantidade de parceiras na região. Por fim, a categoria “Uber Mulher” aparece como opção direta na tela inicial para viagens imediatas, com funcionamento restrito ao período diurno.

Segundo a empresa, caso o tempo de espera por uma motorista mulher seja elevado, o aplicativo poderá sugerir o redirecionamento da corrida para o motorista mais próximo, garantindo maior eficiência no atendimento.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da Uber voltada à segurança e ao conforto de mulheres e pessoas não binárias. O recurso também será integrado ao Uber Teens, modalidade destinada a adolescentes entre 12 e 17 anos, que conta com monitoramento em tempo real pelos responsáveis e ferramentas adicionais de segurança.

De acordo com Silvia Penna, diretora-geral da empresa no Brasil, a implementação busca equilibrar a demanda das usuárias com a experiência das motoristas parceiras. “Esse recurso em três modelos inovadores foi a forma que encontramos para atender essa demanda, ao mesmo tempo em que mantemos uma boa experiência para todos os usuários”, afirmou.

A empresa destaca ainda que vem ampliando a participação feminina na plataforma. Desde 2019, com iniciativas como o “U-Elas”, o número de motoristas mulheres cresceu 160% no país, embora ainda represente cerca de 8% da base total.

Além da expansão do serviço, a Uber reforça que mantém, desde 2018, parcerias com organizações especializadas no combate à violência contra a mulher, investindo em projetos de conscientização, suporte psicológico e campanhas educativas dentro e fora do aplicativo.