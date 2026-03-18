Prepara IA vira ponto de arrecadação para CAJEC e oferece cursos gratuitos a quem participar da campanha

Direto da redação

A Prepara IA passou a atuar como ponto de arrecadação de alimentos destinados a famílias de crianças em tratamento contra o câncer, atendidas pela CAJEC (Casa de Apoio à Criança com Câncer). A iniciativa tem como objetivo mobilizar a comunidade e oferecer suporte a quem enfrenta desafios durante o tratamento infantil.

As doações podem ser feitas na sede da Prepara IA, localizada na Avenida Caetano Barrella, 132, Jardim da Glória, ou via PIX: 01.378.697/0001-00 (Casa José Eduardo Cavichio). A campanha é aberta a toda a população.

Além de arrecadar alimentos, a ação oferece acesso gratuito a cursos de desenvolvimento pessoal e profissional para todos que contribuírem. Entre os temas abordados estão novas profissões, uso das redes sociais na carreira, organização da rotina e preparação para o futuro profissional, conectando solidariedade e aprendizado.

Segundo os organizadores, cada doação representa mais do que alimentos: é um gesto de apoio, dignidade e esperança para crianças e suas famílias, fortalecendo a rede de solidariedade local.

A iniciativa mostra como é possível unir responsabilidade social e aprendizado, transformando vidas por meio da colaboração comunitária.

Endereço para doações: Avenida Caetano Barrella, 132, Jardim da Glória, Taboão da Serra

PIX: 01.378.697/0001-00 (Casa José Eduardo Cavichio)