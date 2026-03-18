Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar companheira com faca no Parque Pinheiros

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (15) após agredir e ameaçar sua companheira na Rua Manoel Octaviano Diniz Junqueira Filho, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. Segundo a vítima, ela foi atingida com socos no rosto e nos braços e ainda ameaçada com uma faca durante uma discussão com o companheiro.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou o suspeito presente. Ele afirmou que teria ocorrido apenas um desentendimento, mas os policiais constataram lesões aparentes na mulher e deram voz de prisão ao autor.

A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento para receber atendimento médico e, em seguida, levada ao Distrito Policial. O homem permaneceu detido e teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade de plantão. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica, ameaça e injúria.