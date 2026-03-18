Vereador Dr. Ronaldo Onishi concede voto de louvor a profissionais que salvaram recém-nascido na UBS do Parque Pinheiros

Direto da redação

Na sessão desta terça-feira (17), o vereador Ronaldo Onishi entregou um voto de louvor à médica Dra. Tania Suárez Ojea e à enfermeira Edna Leonor Pereira. As profissionais foram responsáveis por salvar a vida de um recém-nascido após um grave episódio de engasgo na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Pinheiros, em Taboão da Serra.

A homenagem, realizada na Câmara Municipal, destacou a atuação rápida, técnica e humanizada da equipe de saúde. Durante discurso na tribuna, Onishi afirmou que o reconhecimento vai além do Legislativo e representa toda a população. “Este é o reconhecimento do povo pelo trabalho e pela postura de vocês. Vocês são exemplos”, declarou.

O parlamentar ressaltou que, diante da gravidade do caso, cada segundo foi determinante. Segundo ele, as profissionais poderiam ter optado pela transferência do bebê para outra unidade, mas entenderam que a situação exigia ação imediata. “Vocês perceberam que não havia tempo a perder e agiram com precisão. Graças a isso, uma vida foi salva”, afirmou.

Onishi também chamou atenção para os desafios enfrentados diariamente pelos profissionais da saúde pública, como limitações estruturais e questões salariais. Ainda assim, destacou o comprometimento da equipe. “Mesmo diante das dificuldades, vocês seguem exercendo a profissão com dedicação e amor ao próximo. Isso faz toda a diferença”, completou.

Ao encerrar, o vereador parabenizou as homenageadas e seus familiares, reforçando a importância do gesto. “Não há bem maior do que a vida. O que vocês fizeram merece ser reconhecido e celebrado sempre”, concluiu.

Relembre o caso

O episódio aconteceu quando um recém-nascido, com menos de dez dias de vida, chegou à UBS do Parque Pinheiros sem respirar, após se engasgar com leite materno. A situação mobilizou imediatamente a equipe de plantão.

A enfermeira Edna iniciou os primeiros socorros enquanto a médica Dra. Tania aplicou técnicas de reanimação neonatal. Após momentos de tensão, o bebê voltou a respirar, trazendo alívio aos profissionais e aos pais, que chegaram desesperados à unidade.

O caso repercutiu como um exemplo de preparo técnico, agilidade e compromisso com a vida dentro da rede pública de saúde de Taboão da Serra.