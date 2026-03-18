Novo radar entra em operação na rodovia SP-214, em Embu-Guaçu

Direto da redação

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em operação um novo radar de velocidade em Embu-Guaçu. O equipamento está instalado no km 47,422 da rodovia SP-214, com limite de 40 km/h em ambos os sentidos.

A medida faz parte do reforço da fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais não concedidas, com o objetivo de aumentar a segurança viária e reduzir acidentes. Com essa ativação, o total de radares em operação pelo DER-SP chega a 631 em todo o estado.

Segurança viária e fiscalização

De acordo com o DER-SP, todos os radares estão devidamente sinalizados e respeitam os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho. Motoristas que ultrapassarem o limite estarão sujeitos à autuação.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, destacou o presidente do DER-SP, Sérgio Codello.

Critérios para escolha dos pontos

A seleção dos locais para instalação dos radares leva em consideração estudos técnicos, incluindo histórico de acidentes, registros de excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.

Os novos equipamentos fazem parte de um contrato que prevê a implantação de 649 radares em rodovias estaduais não concedidas, ao longo de mais de 12 mil quilômetros. Outros dispositivos ainda estão em fase de testes e homologação antes de entrarem em operação.

Dicas para motoristas

O DER-SP recomenda atenção redobrada aos limites de velocidade, principalmente em trechos próximos a centros urbanos, curvas e áreas de travessia de pedestres ou fauna.

A lista completa de radares em operação está disponível no site oficial do DER-SP.