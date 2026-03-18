Inscrições para concurso de professores da Etec de Taboão da Serra terminam nesta quinta-feira (19)

Direto da redação

A Etec de Taboão da Serra segue com inscrições abertas para concurso público destinado à contratação de professores de Ensino Médio e Técnico. Os interessados têm até às 23h59 desta quinta-feira, 19 de março, para se inscrever. A taxa de participação é de R$ 126,79, destinada à Associação de Pais e Mestres (APM) da unidade.

O processo seletivo contempla diversas áreas e visa o preenchimento de vagas permanentes. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Centro Paula Souza, utilizando o código da unidade 293.

As oportunidades abrangem disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e também da área técnica, como Física, Matemática, Língua Portuguesa, Banco de Dados, Sistemas Web, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis e Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O valor da hora-aula é de R$ 22,47, acrescido de 30% de hora-atividade. A carga horária mensal pode variar conforme as normas internas, podendo chegar a até 200 horas.

A seleção será composta por prova escrita, com 25 questões de múltipla escolha, além de avaliação de métodos pedagógicos e análise de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Cada edital traz os requisitos de formação, atribuições e conteúdo programático, sendo fundamental a leitura completa antes da inscrição.

Veja abaixo os editais e componentes curriculares disponíveis para inscrição:

Nº 293/01/2026 – Física – INSCREVA-SE: tinyurl.com/mps4k9vf

Nº 293/02/2026 – Matemática – INSCREVA-SE: tinyurl.com/562v4h2t

Nº 293/03/2026 – Desenvolvimento para Dispositivos Móveis II – INSCREVA-SE: tinyurl.com/36xc7j3b

Nº 293/04/2026 – Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação – INSCREVA-SE: tinyurl.com/4czxh5ya

Nº 293/05/2026 – Língua Portuguesa – INSCREVA-SE: tinyurl.com/35sywvj8

Nº 293/06/2026 – Língua Portuguesa – INSCREVA-SE: tinyurl.com/ubbthrz5

Nº 293/07/2026 – Banco de Dados – INSCREVA-SE: tinyurl.com/ye2wbbhn

Nº 293/08/2026 – Sistemas Web I – INSCREVA-SE: tinyurl.com/yj7b8chh

Os requisitos de titulação, atribuições do emprego, programa das provas e demais orientações constam nos anexos de cada edital, sendo indispensável a leitura integral do documento antes da inscrição.

Os Editais de Aberturas também podem ser consultados no site oficial da unidade https://etects.cps.sp.gov.br/.

MAIS INFORMAÇÕES

Em casos de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Chefia de Serviço Administrativo e Financeiro da Unidade através do E-mail: e293adm@cps.sp.gov.br ou pelo Telefone (11) 4245-2608.