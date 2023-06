Final de semana tem Arraiá no Parque das Hortênsias em Taboão da Serra

Direto da redação

Quem quer curtir uma quermesse danada de boa terá uma excelente oportunidade neste final de semana em Taboão da Serra. No sábado de São João, 24/06, e no domingo, 25/06, acontece o Arraiá no Parque das Hortênsias, com comidas típicas, brincadeiras, dança, shows e muito mais. É das 14h às 20h, na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção.

O evento é realizado pela Feira de Cultura Taboafro com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEC). A entrada é gratuita. “Estamos preparando tudo com muito carinho para que as famílias taboanenses e da nossa região se divirtam e aproveitem o que há de melhor em uma Festa Junina, desde se deliciar com comidas e bebidas típicas como maçã do amor, canjica, churrasquinho, quentão e vinho quente, até dançar e curtir bastante ao som de

shows ao vivo e muito mais. Compareçam”, afirmou Clayton Luiz, que faz parte da organização.

Neste sábado, 24/06, se apresentam no Parque das Hortênsias, Nino Okawah e Bruno Neves em dois shows de pagode imperdíveis. Para fechar a noite, o cantor Netto Lios sobe ao palco e promete animar a galera com muito sertanejo, forró e piseiro.

Já no domingo, 25/06, a festividade começa com mais um show de forró e piseiro, desta vez com David Salles, seguido de sertanejo com a dupla Murilo e Kauã. O encerramento da festa fica por conta da cantora Maria Fernanda. Para as crianças, terá intervenção cultural com a Caravana da Alegria.

“Mais uma vez o Governo Municipal apoia o Arraiá no Parque das Hortênsias, uma festa alegre, divertida e para todos. Avisa a galera, chame a família e os amigos e celebrem com a gente neste final de semana o São João”, convida a secretária de Cultura e Turismo, Nil Félix.

Serviço:

Arraiá no Parque das Hortênsias

Dias 24 e 25/06

Horário: das 14h às 20h

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção