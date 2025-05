Flávia Saraiva marca presença no Dia do Desafio em Taboão da Serra e reforça o incentivo ao esporte para as crianças

Por Samara Matos, no Jardim Helena

A abertura do Dia do Desafio em Taboão da Serra contou com a participação especial da ginasta olímpica Flávia Saraiva, na noite desta terça-feira (27), no Ginásio de Esportes Ayrton Senna. A atividade, promovida pela Prefeitura em parceria com o Sesc Campo Limpo, teve como foco incentivar a prática regular de atividades físicas e o combate ao sedentarismo.

O evento foi marcado por emoção e proximidade entre a atleta e as crianças da cidade, especialmente aquelas envolvidas com a ginástica artística. Durante o bate-papo com os presentes, Flávia falou sobre a importância de inspirar as novas gerações por meio do esporte. Ela contou que, mesmo com a agenda cheia e treinos diários de até sete horas, não abre mão de participar de ações como essa.

“Eu adoro estar com as crianças e me sinto muito lisonjeada em participar de mais um evento do Sesc. Sempre que recebo convites assim, faço questão de comparecer. O que eu mais amo é ajudar as crianças a se apaixonarem pela prática esportiva”, afirmou a ginasta, medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Durante o evento, Flávia compartilhou momentos marcantes de sua trajetória na ginástica artística e comandou um workshop com aparelhos como airtrack (trampolim inflável), mini trampolim acrobático, argolas e barra fixa. A proposta era mostrar, de forma acessível, os fundamentos da modalidade e incentivar a prática, independentemente da idade ou nível de experiência.

Segundo Rafael Guimarães, monitor de esportes do Sesc Campo Limpo, o encontro foi fruto de um planejamento iniciado há cerca de dois meses. A ideia era realizar uma ação simbólica para abrir a programação do Dia do Desafio, que este ano propõe que as cidades participantes aumentem em 5% o número de pessoas fisicamente ativas.

“Apresentamos o projeto ao Departamento de Esportes de Taboão da Serra e, ao saber que existia um trabalho de ginástica artística na cidade, percebemos que seria um casamento perfeito. Flávia é um nome forte, muito admirado pelas crianças, e o resultado foi emocionante”, afirmou Rafael.

A vice-prefeita Érica Franquini também participou do evento e destacou a importância de ações que aproximam os ídolos do público infantil. Ela elogiou o trabalho do secretário de Esportes, Luiz Lune, e a parceria com o Sesc.

“Hoje eu me emocionei ao ver o rostinho das crianças, algumas chorando de alegria. Isso mostra o quanto é importante oferecer referências positivas para elas. Incentivar o esporte é uma das prioridades do nosso governo”, disse.

Sobre o Dia do Desafio

O Dia do Desafio é uma iniciativa mundial criada pela TAFISA (The Association For International Sport for All) e promovida em parceria com o Sesc, que coordena o evento no continente americano. Com apoio da ISCA (International Sport and Culture Association), da UNESCO e do Governo Federal, a campanha mobiliza instituições públicas e privadas em diversos países com o objetivo de combater o sedentarismo e incentivar hábitos saudáveis por meio do movimento.

A proposta é simples: praticar qualquer atividade física por ao menos 15 minutos no dia 28 de maio e registrar a participação. As unidades do Sesc oferecem, gratuitamente, uma série de atividades como aulas de dança, caminhadas, oficinas de modalidades esportivas, jogos e vivências diversas.

Em 2025, o Dia do Desafio completa 30 anos e reforça o compromisso com uma cultura permanente de saúde, bem-estar e envolvimento comunitário. Em Taboão da Serra, a parceria entre a Prefeitura e o Sesc já deixou sua marca com a participação de uma das maiores referências do esporte nacional.