Perseguição da GCM termina com prisão de suspeito de roubo em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (21), em Taboão da Serra, após ser perseguido pela Guarda Civil Municipal (GCM). Ele é acusado de roubar um carro e um celular no bairro do Campo Limpo, em São Paulo. A fuga em alta velocidade terminou quando o suspeito tentou escapar a pé por uma viela e foi capturado pelos agentes.

Segundo a GCM, o veículo, um carro prata com alerta de roubo, foi identificado circulando pela cidade. Ao notar que seria abordado, o motorista iniciou uma tentativa de fuga, que passou por ruas do município até uma comunidade. Ele abandonou o carro e tentou fugir a pé por becos e pela margem de um córrego, mas acabou tropeçando e sendo detido.

Um segundo ocupante do veículo também foi abordado. Aos agentes, ele afirmou que havia apenas aceitado uma carona e desconhecia a origem do carro. Na delegacia, como não tinha antecedentes criminais nem provas de participação no crime, foi liberado.

A vítima reconheceu o motorista como autor do assalto, que foi cometido com o uso de um simulacro de arma de fogo e com violência. O objeto foi encontrado no interior do veículo e apreendido. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, e o suspeito permanece preso, à disposição da Justiça.