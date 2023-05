Frente fria deve derrubar as temperaturas para 12ºC neste fim de semana de Dia das Mães

O Dia das Mães é comemorado neste domingo, 14 de maio, este ano, uma massa de ar frio de origem polar deixa as madrugadas geladas no fim de semana do Dia das Mães. Não há previsão de chuva de acordo com o ClimaTempo.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana do Dia das Mães na região:

A sexta-feira começou com sol e muitas nuvens o dia com céu nublado e noite com muitas nuvens e temperaturas baixas. A previsão do tempo consta que a temperatura irá variar entre 20ºC e 14ºC.

O sábado terá sol, mas entre muitas nuvens com mínima de 13ºC e máxima de 21ºC. Já no domingo dia das mães o sol aparece bem pouco durante o dia, com vento gelado e muitas nuvens na região, a mínima será de 12ºC e máxima será de 23ºC. A madrugada do domingo pode ser a mais fria do ano até agora na região.