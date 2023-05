Dois meses após teto desabar, shopping em Osasco reabre nesta sexta (12)

Por Samara Matos, na redação

O Shopping que estava fechado desde o último dia 8 de março será reaberto nesta sexta, 12. Na ocasião no mês de março, parte do teto do shopping desabou. Ao menos três carros caíram na parte interna do prédio. Sem registro de vítimas.

O Osasco Plaza Shopping emitiu uma nota informando sobre a reabertura e que recebeu autorização para reabertura parcial. Durante o período em que esteve fechado, todo o prédio passou por avaliação estrutural de engenharia. Após inspeções minuciosas que constataram a segurança da estrutura, todas as licenças necessárias referentes à reabertura foram obtidas junto aos órgãos competentes.

Enquanto estava neste período de fechamento, um laudo feito pelo Instituto de Criminalística apontou que o desabamento do teto do Osasco Plaza Shopping foi causado pelo rompimento de parafusos, por sobrecarga e oxidação da estrutura.

O local do incidente está isolado até a conclusão dos reparos, ainda sem prazo definido. A data para retomada das atividades de cada loja fica a critério dos comerciantes. O shopping reforça o seu compromisso com a segurança de lojistas e clientes.

O horário de funcionamento segue normal, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.