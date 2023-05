Prefeito Aprígio promulga decreto da Ronda Escolar Municipal de Taboão da Serra

Direto da redação

O prefeito Aprígio assinou no dia 14/04 o Decreto nº 47/2023, que trata da Ronda Escolar Municipal, serviço da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra destinado a realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo nas unidades de ensino da cidade.

Segundo o gestor municipal, a assinatura cumpre o que foi prometido na reunião com educadores e oficiais da justiça que discutiu a segurança nas escolas. “Ouvi especialistas e tomei a decisão, que aliada a outras partes do nosso plano de defesa da comunidade escolar, vai proteger as crianças e adolescentes de Taboão da Serra”, afirma.

A secretária Michele Silva de Santana explicou como funciona o serviço. “Os guardas civis que receberem essa missão serão treinados especificamente para ela, alunos e servidores vão poder desfrutar de uma comunidade escolar pacífica”, diz.

De acordo com o comandante da GCM, Menocci, a corporação já desempenha algumas atividades em consonância com o ambiente escolar, como o acompanhamento de entradas, saídas e recreios. “A GCM está preparada, totalmente a serviço dos munícipes, para dar a proteção que alunos, professores e demais funcionários das escolas merecem”, concluiu.

Entre outras ações pretendidas pelo Governo Municipal para manter as escolas seguras está o uso do Aplicativo SOS Escola, contratação de mais GCMs, abertura de concurso público para psicólogos, equipe multidisciplinar itinerante, com assistentes sociais e psicólogos, para atendimentos nas escolas, Centro de Monitoramento Escolar no COI, além da campanha de combate às fake news.