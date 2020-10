Funafro realiza encontro de mulheres negras empreendedoras e empresárias

Da assessoria do evento

A FUNAFRO convida para o primeiro encontro online e nacional de mulheres negras empreendedoras e empresárias com o objetivo de formarmos grupos virtuais estaduais, à partir deste evento, para tratarmos mensalmente das “dores” e promovermos espaços para tratar de negócios.

São 3 dias de imersão no afroempreendedorismo feminino. Contaremos com 5 painéis onde abordaremos temas que impactam diretamente no funcionamento do seu negócio na área de empoderamento, saúde, direito, finanças e tecnologia. As convidadas são referências nacionais e internacionais.

No decorrer do evento, teremos ainda histórias de inspiração, motivação, sucesso, saberemos como é empreender nos diferentes territórios brasileiros, entrega de premiação aos destaques da cena empreendedora, networking e muito mais.

O evento é gratuito, emitiremos certificado de participação, em até 10 dias após o término e pedimos inscrição prévia devido a limitação do espaço virtual.

CLIQUE AQUI E VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA!