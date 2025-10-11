Funcionário passa mal e morre dentro do Atacadão de Taboão da Serra

Direto da Redação – Taboão da Serra, 11 de outubro de 2025

Um funcionário da rede Atacadão morreu no início da manhã deste sábado (11) dentro da loja do Centro de Taboão da Serra. Segundo informações repassadas ao Taboão em Foco, o homem teria tido um mal súbito.

A unidade ficou fechada para perícia e retirada do corpo durante o período da manhã, mas foi aberta no início da tarde. Porém, funcionários que trabalham neste período reclamam da falta de sensibilidade.

O homem morto trabalhava no setor do depósito.

Confira nota oficial do Atacadão