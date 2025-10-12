Concurso Polícia Penal SP 2025 oferece 1,1 mil vagas com salário inicial de R$ 4,6 mil

Por Geovana Matos, com informações do GOV

A Polícia Penal do Estado de São Paulo abriu 1.100 vagas para o cargo de Policial Penal masculino, com salário inicial de R$ 4.695,60. As inscrições começam em 3 de novembro e vão até 8 de dezembro de 2025, pelo site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). A taxa é de R$ 122,17, com isenção para doadores de sangue e desconto de 50% para estudantes de baixa renda e desempregados. A prova objetiva será aplicada no dia 8 de fevereiro de 2026, em oito cidades paulistas.

Os aprovados ingressarão como Policial Penal de 3ª Classe, da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), com jornada de 40 horas semanais. O cargo exige ensino superior completo em qualquer área, CNH categoria “B” ou superior, idade entre 18 e 35 anos e altura mínima de 1,60m.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, teste físico, avaliações médica e psicológica, além de investigação social. O conteúdo da prova inclui Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

O edital completo está disponível no Portal do Diário Oficial do Estado e no site da SAP.