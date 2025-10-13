Previsão da semana indica chuva e tempo abafado com mínima de 15°C e máxima de 29°C

Direto da redação

A semana será de variações no clima em Taboão da Serra. Depois de um início chuvoso, o sol volta a aparecer nos próximos dias e as temperaturas sobem, marcando o retorno do calor típico da primavera.

Nesta segunda-feira (13), o tempo fica nublado e com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre 18°C e 24°C, e a umidade do ar segue alta.

A partir de terça (14), o clima muda. O sol aparece entre nuvens e o tempo fica mais firme, com dias secos e temperaturas agradáveis. Na quarta (15) e quinta-feira (16), o padrão se repete: sol, períodos de céu nublado e sem previsão de chuva. A mínima chega a 15°C e a máxima a 27°C.

Já na sexta-feira (17), o calor aumenta e o dia começa com sol, mas há chance de pancadas de chuva isoladas no fim da tarde. A temperatura pode chegar a 29°C, com sensação de abafamento.

👉 Resumo da previsão da semana em Taboão da Serra: