Adolescentes são detidos após furto de motocicleta no Monte Alegre

Direto da redação 

Na madrugada de domingo (12), seis adolescentes foram detidos após furtarem uma motocicleta no bairro Parque Monte Alegre, em Taboão da Serra. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos arrombaram o portão de uma residência e levaram uma motocicleta Honda CB 300 Twister, de cor vermelha, além de um capacete. A vítima percebeu o crime ao acordar e notar a ausência do veículo.

Pouco tempo depois, a motocicleta foi encontrada abandonada a cerca de 100 metros da casa. Os adolescentes estavam em posse de uma “chave mixa”, usada para tentar ligar o veículo, e confessaram o furto, alegando que pretendiam utilizar a moto para ir a um baile.

Moradores do Jardim Monte Alegre e de bairros próximos relataram que furtos com o mesmo modus operandi vinham acontecendo com frequência, principalmente durante a madrugada, tirando a tranquilidade da vizinhança.

Os adolescentes foram conduzidos à delegacia, ouvidos e entregues aos responsáveis legais, com compromisso de apresentação ao Ministério Público, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

